Фильтр-мешки для RVC 3 Comfort и RVM 4 Comfort

Высококачественные фильтр-мешки из нетканого материала обеспечивают простую и гигиеничную утилизацию грязи и пыли из станции. Подходит для станции всасывания аппаратов RVC 3 Comfort и RVM 4 Comfort.

Фильтры-мешки из особо прочного нетканого материала специально разработаны для станций всасывания аппаратов RVC 3 Comfort и RVM 4 Comfort и отличаются надежностью и высокой степенью удержания пыли. Это обеспечивает стабильно высокую мощность всасывания станции, благодаря чему робот-пылесос может работать еще более автономно. В комплект поставки входят три мешка. 

Особенности и преимущества
Прочный нетканый материал 
  • Прочный на разрыв нетканый материал обеспечивает превосходный сбор пыли и постоянную эффективность, особенно при длительном использовании.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 3
Цвет Белый
Вес (кг) 0,03
Вес (с упаковкой) (кг) 0,169
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 130 x 150 x 25
Совместимая техника
Области применения
  • Твердые полы
  • Для очистки ковров с коротким ворсом