Фильтры-мешки из особо прочного нетканого материала специально разработаны для станций всасывания аппаратов RVC 3 Comfort и RVM 4 Comfort и отличаются надежностью и высокой степенью удержания пыли. Это обеспечивает стабильно высокую мощность всасывания станции, благодаря чему робот-пылесос может работать еще более автономно. В комплект поставки входят три мешка.