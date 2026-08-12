Фильтр-мешки для RVC 3 Comfort и RVM 4 Comfort
Высококачественные фильтр-мешки из нетканого материала обеспечивают простую и гигиеничную утилизацию грязи и пыли из станции. Подходит для станции всасывания аппаратов RVC 3 Comfort и RVM 4 Comfort.
Фильтры-мешки из особо прочного нетканого материала специально разработаны для станций всасывания аппаратов RVC 3 Comfort и RVM 4 Comfort и отличаются надежностью и высокой степенью удержания пыли. Это обеспечивает стабильно высокую мощность всасывания станции, благодаря чему робот-пылесос может работать еще более автономно. В комплект поставки входят три мешка.
Особенности и преимущества
Прочный нетканый материал
- Прочный на разрыв нетканый материал обеспечивает превосходный сбор пыли и постоянную эффективность, особенно при длительном использовании.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|3
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,03
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,169
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|130 x 150 x 25
Области применения
- Твердые полы
- Для очистки ковров с коротким ворсом