Фильтр тонкой очистки для KVA 2

Для чистого воздуха и стабильно высокой мощности вашего аккумуляторного пылесоса: отфильтровывает мельчайшие частицы из воздуха и защищает двигатель.

Являясь важной частью прогрессивной многоступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки и фильтра HEPA, этот фильтр тонкой очистки эффективно удаляет мельчайшие частицы пыли еще до фильтра HEPA. Это обеспечивает максимальную чистоту и здоровый микроклимат в помещении. Для поддержания оптимальной мощности рекомендуется регулярно выстукивать фильтр для удаления крупной пыли и при необходимости использовать мягкую щетку. Заменяйте фильтр тонкой очистки каждые 6 месяцев для поддержания постоянно высокой мощности всасывания.

Особенности и преимущества
Высококачественный фильтрующий материал
  • Обеспечивает максимальное улавливание частиц, а значит, более тщательную очистку и чистый воздух в вашем доме.
Оптимизированная форма
  • Позволяет быстро и просто заменить фильтр без потери времени.
Легкая очистка путем встряхивания или чистки щеткой
  • Экономит время и силы при обслуживании аккумуляторного пылесоса.
Защищает двигатель от пыли и износа
  • Продлевает срок службы аккумуляторного пылесоса и поддерживает постоянную мощность всасывания.
Спецификации

Технические характеристики

Вес (кг) 0,038
Вес (с упаковкой) (кг) 0,061
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 50 x 50 x 119
Совместимая техника
