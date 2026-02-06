Являясь важной частью прогрессивной многоступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки и фильтра HEPA, этот фильтр тонкой очистки эффективно удаляет мельчайшие частицы пыли еще до фильтра HEPA. Это обеспечивает максимальную чистоту и здоровый микроклимат в помещении. Для поддержания оптимальной мощности рекомендуется регулярно выстукивать фильтр для удаления крупной пыли и при необходимости использовать мягкую щетку. Заменяйте фильтр тонкой очистки каждые 6 месяцев для поддержания постоянно высокой мощности всасывания.