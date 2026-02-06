Фильтр тонкой очистки для KVA 2
Для чистого воздуха и стабильно высокой мощности вашего аккумуляторного пылесоса: отфильтровывает мельчайшие частицы из воздуха и защищает двигатель.
Являясь важной частью прогрессивной многоступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки и фильтра HEPA, этот фильтр тонкой очистки эффективно удаляет мельчайшие частицы пыли еще до фильтра HEPA. Это обеспечивает максимальную чистоту и здоровый микроклимат в помещении. Для поддержания оптимальной мощности рекомендуется регулярно выстукивать фильтр для удаления крупной пыли и при необходимости использовать мягкую щетку. Заменяйте фильтр тонкой очистки каждые 6 месяцев для поддержания постоянно высокой мощности всасывания.
Особенности и преимущества
Высококачественный фильтрующий материал
- Обеспечивает максимальное улавливание частиц, а значит, более тщательную очистку и чистый воздух в вашем доме.
Оптимизированная форма
- Позволяет быстро и просто заменить фильтр без потери времени.
Легкая очистка путем встряхивания или чистки щеткой
- Экономит время и силы при обслуживании аккумуляторного пылесоса.
Защищает двигатель от пыли и износа
- Продлевает срок службы аккумуляторного пылесоса и поддерживает постоянную мощность всасывания.
Спецификации
Технические характеристики
|Вес (кг)
|0,038
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,061
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|50 x 50 x 119