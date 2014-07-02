Моющийся промежуточный фильтр задерживает мельчайшие частицы, такие как частицы пыли и аллергенов, содержащихся во влажном воздухе и защищает фильтр пылесоса от попадания воды. Фильтр хорошо промывается под проточной водой. Потом просто оставьте сушиться на радиаторе.