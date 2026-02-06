Флисовый фильтр-мешок для WD 4/5/6
Исключительно прочный на разрыв фильтр-мешок, с высокой эффективностью фильтрации. Значительно продлевает время работы по сравнению с бумажными фильтр-мешками.
Исключительно прочный на разрыв фильтр-мешок, с высокой эффективностью фильтрации. Значительно продлевает время работы по сравнению с бумажными фильтр-мешками. Используется для пылесосов WD 4/5/6.
Особенности и преимущества
Трехслойный нетканый материал
- Обеспечивает высокую силу всасывания и эффективную фильтрацию пыли.
- Особо прочный на разрыв материал, прекрасно подходящий для интенсивной эксплуатации.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|4
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,225
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,354
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|260 x 190 x 13
Области применения
- Сухой мусор
- Влажный мусор