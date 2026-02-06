Форсунка для чистки труб
Особенности и преимущества
Четыре направленные назад струи высокого давленияПод давлением воды шланг автоматически продвигается вперед по трубе.
Оптимизированная форма соплаПлавный переход в месте соединения со шлангом сводит к минимуму риск заклинивания сопла в трубе.
Легкая очистка благодаря высокому давлению
Спецификации
Технические характеристики
|Вес (кг)
|0,009
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,028
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|18 x 14 x 14
Совместимая техника
Области применения
- Для очистки труб
- Для очистки сливных труб
- Для очистки водостоков