FRV 30
Встроенная функция автоматического всасывания грязной воды делает FRV 30 еще более эффективным в плане чистки поверхностей и позволяет использовать его как на улице, так и в помещениях. Дополнительное ополаскивание поверхностей после чистки больше не требуется, так как грязная вода целенаправленно всасывается с помощью 5-метрового шланга, входящего в комплект поставки. Другие отличительные особенности – не оставляющие следов направляющие колесики и двойная керамическая опора. Комплект сопел заказывается отдельно в зависимости от модели. Макс. 250 бар / 1000 л/ч / 60 °C.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,6
Видео
Совместимая техника
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic (с ручным барабаном и грязевой фрезой в стандартной комплектации)
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus (с грязевой фрезой)
- HD 6/15 M Pu (St)
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Pu (St)
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Pu
Принадлежности
Запчасти для FRV 30
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