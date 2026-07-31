Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me Со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях. Исполнение из нержавеющей стали обеспечивает возможность чистки горячей водой (до 85 °C). Приспособление FRV 30 Me оснащается термостойким полиуретановым отводящим шлангом длиной 7,5 м, не оставляющими следов поворотными роликами и двойной керамической опорой. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1300 л/ч / 85 °C.