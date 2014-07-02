FRV 30 Me
Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях.
Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me Со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях. Исполнение из нержавеющей стали обеспечивает возможность чистки горячей водой (до 85 °C). Приспособление FRV 30 Me оснащается термостойким полиуретановым отводящим шлангом длиной 7,5 м, не оставляющими следов поворотными роликами и двойной керамической опорой. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1300 л/ч / 85 °C.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Цвет
|серебряный
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,35
Совместимая техника
Принадлежности
Запчасти для FRV 30 Me
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