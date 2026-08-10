FRV 50 ME
Эффективная очистка больших площадей с автоматическим всасыванием грязной воды – это про FRV 50 Me. Температура горячей воды до 85 °C. FRV 50 Me оснащен термостойким всасывающим шлангом из полиуретана длиной 10 м. Другие отличительные особенности – не оставляющие следов направляющие колесики и двойная керамическая опора. Комплект сопел заказывается отдельно в зависимости от модели. Макс. 250 бар / 2000 л/ч / 85 °C.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Цвет
|серебряный
|Вес (с упаковкой) (кг)
|16,9
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Принадлежности
Запчасти для FRV 50 ME
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