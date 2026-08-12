Приспособление для очистки поверхностей FRV 50 Me из нержавеющей стали позволяет производить очистку горячей водой до 85 °С. Благодаря возможности отвода грязной воды, очиститель поверхностей FRV 50 Me может эффективно применяться - как внутри помещений, так и на открытом воздухе. FRV 50 Ме имеет термостойкий всасывающий шланг из армированного полиуретана длиной 7,5 м. Устройство оснащается 3 колесами не оставляющими следов и двумя керамическими подшипниками обеспечивающими высокую надежность и износоустойчивость. Допускается подача чистящего средства в сочетании с аппаратами HDS Суперкласса в режиме высокого давления. Ключевые технические характеристики FRV 50 Me: макс. давление - 250 бар, производительность - 1300 л/ч. (Набор сопел необходимо заказывать отдельно, конкретно под характеристики аппарата высокого давления.)