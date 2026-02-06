G 160 Q
Пистолет для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 – K 5 серий Power Control и Full Control. С дисплеем для отображения уровня давления и режима подачи чистящего средства.
Уровень давления, задаваемый поворотом струйной трубки Vario Power (SOFT, MEDIUM, HARD или нанесение чистящего средства), передается непосредственно на дисплей пистолета, благодаря чему пользователь всегда знает, какую функцию выполняет аппарат в текущий момент времени. Информация, хорошо считываемая при любых погодных условиях, обеспечивает полный контроль и исключает повреждение очищаемых объектов. Пистолет с разъемом Quick Connect подходит ко всем аппаратам высокого давления Kärcher классов K 4 – K 5 серий Power Control и Full Control.
Особенности и преимущества
Запасной пистолет для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 – K 5 серий Power Control и Full Control
- Для легкой замены пистолета-распылителя.
Легко читается информация на дисплее для настройки уровня давления и режима моющего средства
- Для быстрого и правильного выбора уровня давления для очищаемой поверхности.
Адаптер Quick Connect
- Система Quick Connect для соединения пистолета и шланга высокого давления.
Байонетное соединение
- Позволяет подключать все аксессуары Керхер
Использование моющего средства при струе низкого давления
- Удобное применение чистящего средства
Предохранитель
- Блокировка от случайного нажатия
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,52
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,656
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|552 x 43 x 222
