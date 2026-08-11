Труднодоступные места в автомобиле, доме или квартире, подвале или беседке — гибкая щелевая насадка позволяет очистить всё, вплоть до самых удалённых уголков. Благодаря гибкому материалу насадка легко достигает мест, куда невозможно добраться стандартной щелевой насадкой. Щелевая насадка подходит для пылесосов для влажной и сухой уборки, а также моющих пылесосов Kärcher Home & Garden.