Гигиенический HEPA-фильтр (EN 1822:1998) максимально эффективно отфильтровывает мельчайшие частицы грязи, такие как пыльца, аллергены и пыль, из выпускаемого вашим пылесосом воздуха. Благодаря высокой эффективности фильтрации выпускаемый во время уборки воздух зачастую чище окружающего воздуха. Для обеспечения оптимальной производительности и гигиены мы рекомендуем заменять гигиенический фильтр HEPA (EN 1822:1998) раз в год.