Новая грязевая фреза (размер сопла 050) прекрасно зарекомендовала себя при работе с максимальным давлением в 180бар/18МПа и температурой воды 60°C. Благодаря вращающейся точечной струе, она обеспечивает 10-кратное увеличение производительности. Значительно (50%) превосходит предшествующую модель в эффективности очистки и производительности по площади. При использовании данной грязевой фрезы минимизируется потеря мощности, а интенсивность струи значительно улучшается. Благодаря тому, что сопло и опороное кольцо выполнены из керамики, обеспечивается долгий срок службы.