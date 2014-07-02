Грязевая фреза, 100

Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 300
Давление (бар) макс. 300
Температура (°C) макс. 85
Размер сопла ( ) 100
Соединительная резьба M 18
Вес (с упаковкой) (кг) 0,6
Совместимая техника
Запчасти для Грязевая фреза, 100

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