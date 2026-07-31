Грязевая фреза, большой, 040
Формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую мощность очистки. Максимальный срок службы благодаря керамическому соплу/опорному кольцу при макс. давлении 300 бар/30 МПа и температуре 85°C
Грязевая фреза формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую производительность очистки. С длительным сроком службы за счёт керамических сопла/опорного кольца. Макс. 300 бар/30 МПа, 85 °C.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|300
|Давление (бар)
|макс. 300
|Температура (°C)
|макс. 85
|Размер сопла ( )
|40
|Размер
|большой
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,53