Грязевая фреза, большой, 090

Формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую мощность очистки. Максимальный срок службы благодаря керамическому соплу/опорному кольцу при макс. давлении 300 бар/30 МПа и температуре 85°C

Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 300
Давление (бар) макс. 300
Температура (°C) макс. 85
Размер сопла ( ) 90
Размер большой
Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 0,536
Запчасти для Грязевая фреза, большой, 090

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