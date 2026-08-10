Новая грязевая фреза (размер сопла 035) отличается минимизированными внутренними потерями энергии и оптимизированной структурой водяной струи. Она формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую производительность очистки. Повышение эффективности очистки и производительности по площади в сравнении с предшествующей моделью достигает 50%. При этом керамические сопло и опорное кольцо гарантируют очень долгий срок службы. Грязевая фреза рассчитана на давление до 180 бар (18 МПа) и макс. температуру воды 60°C.