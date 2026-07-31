HD шланг DN 8, 1,5 м, DN 8, 400 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

Шланг высокого давления (НД 8) длиной ,1,5 м, рассчитанный на давление до 400 бар. С двойным стальным армированием. Соединения: M 22 × 1,5 и удобный быстродействующий разъем EASY!Lock.

Спецификации

Технические характеристики

ID ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 400
Длина (м) 1,5
Соединительная резьба 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Вес (с упаковкой) (кг) 0,728
Совместимая техника