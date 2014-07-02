Инжектор высокого давления для чистящего средства (без сопла)

Для подачи чистящего средства в режиме высокого давления (концентрация 3–5%).

Для подачи чистящего средства в режиме высокого давления (концентрация 3–5 %).

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба M22 x 1,5
Вес (с упаковкой) (кг) 0,655
Принадлежности
Запчасти для Инжектор высокого давления для чистящего средства (без сопла)

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