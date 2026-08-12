iSolar 400 Advanced
iSolar 400 - это щетка, приводимая во вращение потоком воды (рабочая ширина диска 400 мм), которая предназначена для эксплуатации с аппаратами производительностью 1100-1300 л / час. Данная щетка подходит для небольших и средних фотоэлектрических систем (включая подвесные системы).
Щетка Karcher iSolar 400 предназначена для аппаратов высокого давления производительностью 1100 до 1300 л / ч iSolar 400 - это дисковая щетка, приводимая во вращение потоком воды, и имеющая рабочую ширину в 400 мм. Она идеально подходит для очистки фотоэлектрических систем малого и среднего размера, благодаря малому весу и простоте в эксплуатации. Данной щеткой удобно чистить даже подвесные системы.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|1100 / 1300
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Соединительная резьба
|M 18
|Диаметр (мм)
|400
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,5
Области применения
- Системное решение для очистки солнечных батарей
Запчасти для iSolar 400 Advanced
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