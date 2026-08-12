iSolar 400 Advanced

iSolar 400 - это щетка, приводимая во вращение потоком воды (рабочая ширина диска 400 мм), которая предназначена для эксплуатации с аппаратами производительностью 1100-1300 л / час. Данная щетка подходит для небольших и средних фотоэлектрических систем (включая подвесные системы).

Щетка Karcher iSolar 400 предназначена для аппаратов высокого давления производительностью 1100 до 1300 л / ч iSolar 400 - это дисковая щетка, приводимая во вращение потоком воды, и имеющая рабочую ширину в 400 мм. Она идеально подходит для очистки фотоэлектрических систем малого и среднего размера, благодаря малому весу и простоте в эксплуатации. Данной щеткой удобно чистить даже подвесные системы.

Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 1100 / 1300
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Соединительная резьба M 18
Диаметр (мм) 400
Вес (с упаковкой) (кг) 2,5
Области применения
  • Системное решение для очистки солнечных батарей
Запчасти для iSolar 400 Advanced

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