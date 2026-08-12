Щетка Karcher iSolar 400 предназначена для аппаратов высокого давления производительностью 1100 до 1300 л / ч iSolar 400 - это дисковая щетка, приводимая во вращение потоком воды, и имеющая рабочую ширину в 400 мм. Она идеально подходит для очистки фотоэлектрических систем малого и среднего размера, благодаря малому весу и простоте в эксплуатации. Данной щеткой удобно чистить даже подвесные системы.