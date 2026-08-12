iSolar 800 Advanced
Щёточная насадка iSolar 800 Advanced предназначена для работы с аппаратами производительностью 1100-100 л / час. iSolar 800 имеет рабочую ширину 800 мм и оснащена двумя дисковыми щетками встречного вращения. Элементы имеют гибкое шарнирное соединение, что обеспечивает равномерную очистку фотоэлектрических систем.
Щёточная насадка Karcher iSolar 800 Advanced разработан для подключения к аппаратам высокого давления с расходом воды от 1100 до 1300 л / час. Рабочая ширина iSolar 800 составляет 800 мм. Головка подачи воды оснащена двумя щётками встречного вращения. Такая конструкция облегчает процесс очистки и отлично подходит для наклонных поверхностей. Этому также способствует подвижный угловой шарнир головки аппарата, который обеспечивает равномерное прилегание щетины к поверхности. Это гарантирует равномерное очищение крупногабаритных фотоэлектрических систем, например, расположенных на крышах зданий: их тоже можно очистить за короткое время, благодаря высокой производительности аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|1100 / 1300
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Соединительная резьба
|M 18
|Диаметр (мм)
|800
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,7
Области применения
- Системное решение для очистки солнечных батарей
Запчасти для iSolar 800 Advanced
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