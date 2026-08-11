Картридж для защиты от накипи обеспечивает автоматическое непрерывное удаление из воды солей жесткости, благодаря чему гарантируется защита пароочистителя от образования известкового налета и продлевается срок его службы. Заменять картридж рекомендуется каждые 4 месяца или после использования примерно 15 л воды. Утилизация использованного картриджа не представляет проблем: его можно выбросить вместе с бытовым мусором.