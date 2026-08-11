Катушка с витой леской в триммере Kärcher автоматически регулирует подачу лески в рабочую зону, обеспечивая ее оптимальную длину для безупречного среза. Замена катушки выполняется легко и без применения инструментов, что значительно упрощает использование. Благодаря компактному дизайну и маневренности, триммер эффективно работает в зонах вдоль стен и вокруг кустарников, где обычные газонокосилки обычно не справляются. Низкий уровень шума гарантирует комфортную работу, а модели LTR 18-25 Battery и LTR 18-30 Battery идеально подходят для ухода за газоном даже в самых сложных участках сада.