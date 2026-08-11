Катушка с витой леской триммера Kärcher обеспечивает идеальное качество стрижки даже в самых сложных уголках сада. Витая леска автоматически подается в рабочую зону, что гарантирует стабильно точный срез без лишних усилий. Это позволяет работать непрерывно, сохраняя высокое качество результата. Триммер станет незаменимым инструментом для участков вокруг кустарников или вдоль стен, где обычные газонокосилки бессильны. Низкий уровень шума во время работы обеспечивает комфорт, а простая замена катушки без использования инструментов делает обслуживание триммера максимально удобным. Катушка с леской подходит для моделей LTR 3-18 Dual и LTR 36-33 Battery, помогая создать идеально ровный газон.