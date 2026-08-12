Колено
Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Материал
|Пластик
|Версия
|Антистатический
|Разъем для всасывающего шланга¹⁾
|Защелка 2.0
|Цвет
|антрацит
|Вес (кг)
|0,118
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,132
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|285 x 90 x 52
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