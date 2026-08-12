Колено

Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.

Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Материал Пластик
Версия Антистатический
Разъем для всасывающего шланга¹⁾ Защелка 2.0
Цвет антрацит
Вес (кг) 0,118
Вес (с упаковкой) (кг) 0,132
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 285 x 90 x 52

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