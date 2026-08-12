Колышки для газона
Принадлежности для робота-газонокосилки Kärcher - колышки для закрепления ограничительного провода на газоне.
Колышки для закрепления на газоне ограничительного провода, необходимомго для работы робота-газонокосилки Kärcher. Быстро зарастают травой и надёжно удерживают проложенный провод.
Особенности и преимущества
Надежная фиксация ограничительного провода
- Быстро зарастают травой.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|90
|Вес (кг)
|0,007
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,523
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|103 x 24 x 13
Области применения
- Газон