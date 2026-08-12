Колышки для газона

Принадлежности для робота-газонокосилки Kärcher - колышки для закрепления ограничительного провода на газоне.

Колышки для закрепления на газоне ограничительного провода, необходимомго для работы робота-газонокосилки Kärcher. Быстро зарастают травой и надёжно удерживают проложенный провод.

Особенности и преимущества
Надежная фиксация ограничительного провода
  • Быстро зарастают травой.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 90
Вес (кг) 0,007
Вес (с упаковкой) (кг) 0,523
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 103 x 24 x 13
Совместимая техника
Области применения
  • Газон