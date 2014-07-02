Компенсационный шланг: НОВИНКА

Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления в корпусе. Это приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума. Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 с обоих концов. Длина: 1,0 м Диаметр: 3/4"

Компенсационный шланг. Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления в корпусе. Это приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума.Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 с обоих концов. Длина: 1,0 м. Диаметр: 3/4".

Особенности и преимущества
Силиконовый эластичный шланг
  • Эластичный шланг с внутренним расширением компенсирует падение давления в системе, что уменьшает вибрации и шум и препятствует самопроизвольному включению/отключению насоса.
Гибкий шланг
  • Уменьшение вибрации и шума при соединении со стационарными водопроводными системами
Соединение для стационарных водопроводных систем
  • Служит для соединения насоса и стационарной водопроводной системы. Обычно стационарные трубы неудобно подводить к насосу, для этого рекомендуется использовать гибкий шланг
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 3/4″
Длина шланга (м) 1
Цвет Черный
Вес (кг) 0,47
Вес (с упаковкой) (кг) 0,68
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 270 x 275 x 55
Совместимая техника
Области применения
  • Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).