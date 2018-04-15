Комплект адаптеров для надувания
Позволяет легко надувать и сдувать надувные матрасы, бассейны, лодки и т. д. при помощи хозяйственного пылесоса Kärcher.
Комплект для надувания значительно расширяет возможности использования хозяйственных пылесосов Kärcher: при подключении всасывающего шланга к выходному патрубку устройства можно быстро и удобно надувать надувные матрасы, бассейны и лодки. При подключении шланга к всасывающему патрубку обеспечивается эффективное удаление воздуха, что исключает необходимость ручного сдувания. В комплект входят адаптер для подключения к всасывающему шлангу бытового пылесоса и три насадки разных размеров (S, M и L), совместимые с клапанами большинства надувных изделий.
Особенности и преимущества
Надувание с помощью выполняемой хозяйственным пылесосом функции выдувания
- Экономия сил и времени в сравнении с ручной накачкой.
Выпуск воздуха с помощью выполняемой хозяйственным пылесосом функции всасывания
- Быстрый и удобный выпуск воздуха по сравнению со сдуванием вручную.
В комплект принадлежностей входят адаптер и насадки 3 размеров
- Адаптер для надежного соединения с всасывающим шлангом.
- Три входящие в комплект насадки размеров S, M и L совместимы с клапанами различных надувных изделий и легко устанавливаются на адаптер.
Комплект принадлежностей для любых хозяйственных пылесосов Kärcher
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (-элем.)
|2
|Стандартная номинальная ширина (мм)
|NW 35
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,031
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,078
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|110 x 70 x 80
Совместимая техника
Области применения
- Надувные изделия (например, матрасы)