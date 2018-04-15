Комплект для надувания значительно расширяет возможности использования хозяйственных пылесосов Kärcher: при подключении всасывающего шланга к выходному патрубку устройства можно быстро и удобно надувать надувные матрасы, бассейны и лодки. При подключении шланга к всасывающему патрубку обеспечивается эффективное удаление воздуха, что исключает необходимость ручного сдувания. В комплект входят адаптер для подключения к всасывающему шлангу бытового пылесоса и три насадки разных размеров (S, M и L), совместимые с клапанами большинства надувных изделий.