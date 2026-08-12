В комплект входит 5 пар (10 штук) микроволоконных обтяжек для робота-стеклоочистителя RCW 2. Они специально разработаны для надежной чистки окон, зеркал и других гладких твердых поверхностей в доме. Благодаря высокой впитывающей способности обтяжки надежно удаляют легкие загрязнения и впитывают большое количество воды и грязи. А благодаря эластичной резинке они очень просты в обращении. Обтяжки легко надеваются на вращающиеся диски робота. Они надежно сидят и не смещаются даже во время процесса чистки. Обтяжки можно использовать с обеих сторон и стирать в стиральной машине при температуре до 40 °C без кондиционера.