Комплект чехлов из микроволокна для робота-стеклоочистителя RCW 2
Высококачественный комплект чехлов из микроволокна для робота-стеклоочистителя RCW 2 гарантирует оптимальный результат чистки при уходе за окнами и стеклянными поверхностями.
В комплект входит 5 пар (10 штук) микроволоконных обтяжек для робота-стеклоочистителя RCW 2. Они специально разработаны для надежной чистки окон, зеркал и других гладких твердых поверхностей в доме. Благодаря высокой впитывающей способности обтяжки надежно удаляют легкие загрязнения и впитывают большое количество воды и грязи. А благодаря эластичной резинке они очень просты в обращении. Обтяжки легко надеваются на вращающиеся диски робота. Они надежно сидят и не смещаются даже во время процесса чистки. Обтяжки можно использовать с обеих сторон и стирать в стиральной машине при температуре до 40 °C без кондиционера.
Особенности и преимущества
Высококачественная микрофибра
- Грязь оптимально удаляется с поверхности и впитывается во ткань
- Возможность очистки в стиральной машине при температуре до 40 °C.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (пара)
|5
|Состав текстильного материала
|80% полиэстер, 20% полиамид
|Цвет
|Белый
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,14
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|300 x 60 x 60
Области применения
- Окна и стеклянные поверхности
- Зеркала