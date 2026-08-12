Комплект чехлов из микроволокна для робота-стеклоочистителя RCW 2

Высококачественный комплект чехлов из микроволокна для робота-стеклоочистителя RCW 2 гарантирует оптимальный результат чистки при уходе за окнами и стеклянными поверхностями.

В комплект входит 5 пар (10 штук) микроволоконных обтяжек для робота-стеклоочистителя RCW 2. Они специально разработаны для надежной чистки окон, зеркал и других гладких твердых поверхностей в доме. Благодаря высокой впитывающей способности обтяжки надежно удаляют легкие загрязнения и впитывают большое количество воды и грязи. А благодаря эластичной резинке они очень просты в обращении. Обтяжки легко надеваются на вращающиеся диски робота. Они надежно сидят и не смещаются даже во время процесса чистки. Обтяжки можно использовать с обеих сторон и стирать в стиральной машине при температуре до 40 °C без кондиционера.

Особенности и преимущества
Высококачественная микрофибра
  • Грязь оптимально удаляется с поверхности и впитывается во ткань
  • Возможность очистки в стиральной машине при температуре до 40 °C.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (пара) 5
Состав текстильного материала 80% полиэстер, 20% полиамид
Цвет Белый
Вес (с упаковкой) (кг) 0,14
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 300 x 60 x 60
Совместимая техника
Области применения
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Зеркала