Комплект деликатных салфеток для пола EasyFix, 2 шт.
Комплект деликатных салфеток для пола EasyFix содержит 2 высококачественные мягкие салфетки, предназначенные для бережной очистки чувствительных влагостойких напольных покрытий.
Комплект деликатных салфеток для пола включает 2 салфетки из особо тонкого волокна, уменьшающего воздействие на пол влаги и тепла. Благодаря этому салфетки гарантируют бережную паровую чистку чувствительных влагостойких напольных покрытий. Они легко и быстро прикрепляются к насадке пароочистителя липучкой: достаточно просто прижать насадку для пола EasyFix к салфетке. Во время работы салфетка надежно удерживается на насадке, что позволяет без проблем очищать даже участки пола в углах и вдоль стен. По окончании уборки загрязненная салфетка легко отсоединяется от насадки для пола EasyFix без контакта с грязью: для этого достаточно наступить на язычок салфетки и приподнять насадку.
Особенности и преимущества
Для особенно бережной очисткиОсобенно мягкие и тонкие волокна обеспечивают исключительно бережное отделение загрязнений от любых влагостойких твердых поверхностей и в сочетании с хорошими поглощающими свойствами гарантируют превосходный результат уборки.
Удобная система застежка-липучкаТкань для очистки пола легко прикрепляется к насадке для пола. Во время уборки пола ткань не соскальзывает.
Ярлычок на салфетке для чистки полаЗамена салфетки без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и поднять насадку. Место применения (например, кухня или ванная) можно отметить на язычке салфетки.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
- Для легкой очистки углов, краев и других труднодоступных мест.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,082
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,121
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 115 x 10
Совместимая техника
Области применения
- Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом
- Твердые полы
- Кафель