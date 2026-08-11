Комплект деликатных салфеток для пола EasyFix, 2 шт.

Комплект деликатных салфеток для пола EasyFix содержит 2 высококачественные мягкие салфетки, предназначенные для бережной очистки чувствительных влагостойких напольных покрытий.

Комплект деликатных салфеток для пола включает 2 салфетки из особо тонкого волокна, уменьшающего воздействие на пол влаги и тепла. Благодаря этому салфетки гарантируют бережную паровую чистку чувствительных влагостойких напольных покрытий. Они легко и быстро прикрепляются к насадке пароочистителя липучкой: достаточно просто прижать насадку для пола EasyFix к салфетке. Во время работы салфетка надежно удерживается на насадке, что позволяет без проблем очищать даже участки пола в углах и вдоль стен. По окончании уборки загрязненная салфетка легко отсоединяется от насадки для пола EasyFix без контакта с грязью: для этого достаточно наступить на язычок салфетки и приподнять насадку.

Особенности и преимущества
Комплект деликатных салфеток для пола EasyFix, 2 шт.: Для особенно бережной очистки
Для особенно бережной очистки
Особенно мягкие и тонкие волокна обеспечивают исключительно бережное отделение загрязнений от любых влагостойких твердых поверхностей и в сочетании с хорошими поглощающими свойствами гарантируют превосходный результат уборки.
Комплект деликатных салфеток для пола EasyFix, 2 шт.: Удобная система застежка-липучка
Удобная система застежка-липучка
Ткань для очистки пола легко прикрепляется к насадке для пола. Во время уборки пола ткань не соскальзывает.
Комплект деликатных салфеток для пола EasyFix, 2 шт.: Ярлычок на салфетке для чистки пола
Ярлычок на салфетке для чистки пола
Замена салфетки без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и поднять насадку. Место применения (например, кухня или ванная) можно отметить на язычке салфетки.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
  • Для легкой очистки углов, краев и других труднодоступных мест.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,082
Вес (с упаковкой) (кг) 0,121
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 345 x 115 x 10
Области применения
  • Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом
  • Твердые полы
  • Кафель