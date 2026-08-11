Комплект деликатных салфеток для пола включает 2 салфетки из особо тонкого волокна, уменьшающего воздействие на пол влаги и тепла. Благодаря этому салфетки гарантируют бережную паровую чистку чувствительных влагостойких напольных покрытий. Они легко и быстро прикрепляются к насадке пароочистителя липучкой: достаточно просто прижать насадку для пола EasyFix к салфетке. Во время работы салфетка надежно удерживается на насадке, что позволяет без проблем очищать даже участки пола в углах и вдоль стен. По окончании уборки загрязненная салфетка легко отсоединяется от насадки для пола EasyFix без контакта с грязью: для этого достаточно наступить на язычок салфетки и приподнять насадку.