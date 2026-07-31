Комплект для пенной чистки Inno Foam

Система для пенной чистки и дезинфекции с использованием мобильных или стационарных аппаратов HD / HDS. Со сдвоенной струйной трубкой для нанесения пены и промывки струей высокого давления. Наборы сопел для конкретных аппаратов заказываются отдельно

Система для пенной чистки и дезинфекции с использованием мобильных или стационарных аппаратов HD / HDS. Со сдвоенной струйной трубкой для нанесения пены и промывки струей высокого давления. Наборы сопел для конкретных аппаратов заказываются отдельно

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 2,017
Принадлежности
Запчасти для Комплект для пенной чистки Inno Foam

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