Комплект для переоборудования EASY!Force 2 – от аппарата
Специально предназначен для дооснащения уже имеющихся аппаратов высокого давления Kärcher: Комплект переоснащения EASY!Force 2 с пистолетом EASY!Force, струйной трубкой, шлангом высокого давления и всеми необходимыми адаптерами.
Используйте технологии EASY!Force в сочетании с уже имеющимся аппаратом высокого давления Kärcher: комплект переоснащения 2 EASY!Force со всеми необходимыми компонентами до самого сопла. Комплект переоснащения включает пистолет EASY!Force (4.118-005), струйную трубку длиной 1050 мм с разъемом (4.112-000) EASY!Lock, шланг высокого давления Premium длиной 10 м с номинальным диаметром 8 и рабочим давлением до 315 бар, адаптер 2 (4.111-030) для подсоединения аппарата и адаптером 8 (4.111-036) для сопел высокого давления с разъемом M 18 х 1,5.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,8
Совместимая техника
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus (с грязевой фрезой)
- HD 6/15 M Pu (St)
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Pu (St)
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 М Classic
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 М Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HG 43
- HG 64