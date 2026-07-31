Используйте технологии EASY!Force в сочетании с уже имеющимся аппаратом высокого давления Kärcher: комплект переоснащения 2 EASY!Force со всеми необходимыми компонентами до самого сопла. Комплект переоснащения включает пистолет EASY!Force (4.118-005), струйную трубку длиной 1050 мм с разъемом (4.112-000) EASY!Lock, шланг высокого давления Premium длиной 10 м с номинальным диаметром 8 и рабочим давлением до 315 бар, адаптер 2 (4.111-030) для подсоединения аппарата и адаптером 8 (4.111-036) для сопел высокого давления с разъемом M 18 х 1,5.