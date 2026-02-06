Комплект для прочистки труб Kärcher, 15 м, PC 15
Практичный комплект для эффективной прочистки труб, канализационных и водосточных систем. Оснащён двумя сменными соплами и гибким шлангом длиной 15 м с текстильной оплёткой, совместим со всеми минимойками высокого давления Kärcher K 2–K 7.
Практичный и универсальный комплект для промывки труб позволяет прочищать стоки, водосточные и другие трубы и эффективно удалять образующиеся в них засоры. В комплект поставки включены 2 разных сопла, которые быстро заменяются благодаря резьбовому креплению. Реактивное сопло с 4 направленными назад струями высокого давления, обеспечивающими его интенсивное продвижение по трубе, оптимально подходит для промывки водосточных труб и устранения стойких засоров. Вращающееся сопло предназначено для периодической профилактической очистки. Обработка всей поверхности внутренней стенки трубы струей воды гарантирует эффективное удаление отложений грязи, практически исключающее образование засоров. За счет оптимизированной формы сопел они плавно состыковываются со шлангом высокого давления, что сводит к минимуму риск заклинивания сопла внутри трубы. Высококачественный эластичный шланг длиной 15 м армирован текстильной оплеткой, что облегчает выполнение работ по промывке трубопроводов с изгибами. Защита шланга от перегибов и латунные разъемы гарантируют долгий срок его службы. Комплект, подходящий для применения, как в доме, так и на открытом воздухе, совместим с любыми аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7.
Особенности и преимущества
Практичная система быстрой замены с двумя различными сопламиПростота замены сопел. Реактивное сопло – идеальное решение для быстрой промывки водосточных труб и устранения образующихся в них засоров. Вращающееся сопло с эффектом очистки в секторе 360° – для тщательной профилактической очистки внутренних стенок труб во избежание образования засоров.
Легкая очистка благодаря высокому давлениюБыстрое и эффективное устранение засоров в трубах. Экологичность (не требуется применение химических средств). Под давлением воды шланг автоматически продвигается вперед по трубе.
Гибкий шланг с текстильным армированиемПростота в обращении при промывке трубопроводов с изгибами. Удобство хранения.
Оптимизированная форма сопла
- Плавный переход в месте соединения со шлангом сводит к минимуму риск заклинивания сопла в трубе.
- Компактная конструкция для максимальной свободы движений.
Разъемы и сопла из долговечных материалов (латуни и нержавеющей стали)
- Долгий срок службы.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,123
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,356
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|250 x 250 x 80
Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Области применения
- Для очистки труб
- Для очистки сливных труб
- Для очистки водостоков
