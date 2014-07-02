Комплект для промывки труб PC 7,5
Комплект для прочистки труб с гибким текстильным шлангом длиной 7,5 м эффективно устраняет засоры благодаря обратным струям и совместим со всеми минимойками высокого давления Kärcher K 2–K 7.
Комплект для прочистки труб и удаления засоров в канализационных и водосточных системах. Четыре струи, направленные назад, обеспечивают равномерное движение шланга внутри трубы и эффективно устраняют засоры. Гибкий текстильный шланг высокого качества длиной 7,5 м оснащен очень коротким латунным наконечником, что облегчает прохождение по трубопроводу. Противоизгибной рукав и латунный конектор гарантируют надежность и долгий срок службы. Предназначен для использования в помещении и на открытом воздухе со всеми аппаратами высокого давления Kärcher от K 2 до K 7.
Особенности и преимущества
Дополнительное короткое латунное сопло
- Легко продвигается по трубам
Шланг, армированный текстильной оплеткой
- Высококачественный гибкий шланг
Четыре направленные назад струи высокого давления
- Эффективное и быстрое удаление засорений в трубах
Легкая очистка благодаря высокому давлению
Байонетное соединение
- Удобство в применении.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|7,5
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,667
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,803
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|245 x 245 x 65
Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Области применения
- Для очистки труб
- Для очистки сливных труб
- Для очистки водостоков
