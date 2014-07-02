Комплект для прочистки труб и удаления засоров в канализационных и водосточных системах. Четыре струи, направленные назад, обеспечивают равномерное движение шланга внутри трубы и эффективно устраняют засоры. Гибкий текстильный шланг высокого качества длиной 7,5 м оснащен очень коротким латунным наконечником, что облегчает прохождение по трубопроводу. Противоизгибной рукав и латунный конектор гарантируют надежность и долгий срок службы. Предназначен для использования в помещении и на открытом воздухе со всеми аппаратами высокого давления Kärcher от K 2 до K 7.