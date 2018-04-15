Комплект для работыс электроинструментами
Состоит из тонкого и эластичного специального шланга (1 м) и адаптера для присоединения электроинструментов к хозяйственному пылесосу (оснащенному штепсельной розеткой). Позволяет немедленно собирать образующиеся при работе пыль, опилки или стружку.
Особенности и преимущества
Адаптер для электроинструментов
- Для соединения всасывающего шланга с отверстием выхода воздуха у электроинструмента
- Для непосредственного удаления пыли во время работы с электроинструментом
Гибкое соединение всасывающего шланга
- Увеличенная свобода движений.
- Легкий и практичный в использовании аксессуар
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (-элем.)
|2
|Стандартная номинальная ширина (мм)
|35
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,14
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,216
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1220 x 41 x 41
Области применения
- Уборка в мастерской
- Уборка при ремонте