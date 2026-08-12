Комплект для ремонта ограничительного провода содержит шесть высококачественных разъемов и удлинитель для короткого провода. Это может быть использовано для увеличения длины ограничительного провода по мере необходимости. Он также может быть использован для быстрого и простого ремонта разрывов в проводе.