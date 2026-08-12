Комплект для ремонта провода

Комплект для робота-газонокосилки Kärcher, позволяющий надёжно ремонтировать повреждённый ограничительный кабель, а также произвольно удлинять и сонединять его.

Комплект для ремонта ограничительного провода содержит шесть высококачественных разъемов и удлинитель для короткого провода. Это может быть использовано для увеличения длины ограничительного провода по мере необходимости. Он также может быть использован для быстрого и простого ремонта разрывов в проводе.

Особенности и преимущества
Ремонтный комплект для неисправного ограничительного провода, включает шесть проводных разъемов и кусок сменного провода
Ограничительный провод можно легко удлинить
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 6
Длина кабеля (см) 30
Вес (кг) 0,025
Вес (с упаковкой) (кг) 0,088
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 25 x 23 x 17
Совместимая техника
Области применения
  • Газон