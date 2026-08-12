Комплект для ремонта провода
Комплект для робота-газонокосилки Kärcher, позволяющий надёжно ремонтировать повреждённый ограничительный кабель, а также произвольно удлинять и сонединять его.
Комплект для ремонта ограничительного провода содержит шесть высококачественных разъемов и удлинитель для короткого провода. Это может быть использовано для увеличения длины ограничительного провода по мере необходимости. Он также может быть использован для быстрого и простого ремонта разрывов в проводе.
Особенности и преимущества
Ремонтный комплект для неисправного ограничительного провода, включает шесть проводных разъемов и кусок сменного провода
Ограничительный провод можно легко удлинить
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|6
|Длина кабеля (см)
|30
|Вес (кг)
|0,025
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,088
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|25 x 23 x 17
Области применения
- Газон