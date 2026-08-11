Практичный комплект для уборки пола EasyFix, предназначенный для дооснащения пароочистителя SC 1, в считаные секунды превращает его в паровую швабру. Достаточно лишь липучкой прикрепить универсальную салфетку для пола к насадке для пола EasyFix и при помощи двух удлинительных трубок длиной по 0,5 м присоединить насадку к аппарату. Благодаря специальной петельчатой структуре универсальная салфетка превосходно поглощает загрязнения, а ее высокая паропроницаемость гарантирует тщательную очистку пола, в т. ч. в углах и по краям. Комплект для уборки пола EasyFix входит в стандартную комплектацию модели SC 1 EasyFix.