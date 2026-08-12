Комплект фильтров H13 с высокой долей активированного угля и антибактериальным покрытием надежно очищает воздух от содержащихся в нем вредных примесей. Эффективность фильтрации составляет 99,95 % для частиц диаметром 0,3 мкм. Фильтры задерживают пыль (в т. ч. тонкую), аэрозольные частицы и микроорганизмы, включая вирусы. Кроме того, антибактериальное покрытие материала фильтра уничтожает микроорганизмы, а слой активированного угля устраняет запахи и задерживает пары химикатов, летучие органические соединения и прочие вредные вещества.