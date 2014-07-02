Комплект круглых щеток
В двух различных цветах для разных областей применения (на кухне и в ванной).
В двух различных цветах для разных областей применения (на кухне и в ванной). Эластичные щетки для пароочистителей можна применять для чистки по всему дому.
Особенности и преимущества
2 разных цветов (черный, красный)
- Санитарно-гигиенические нормы в различных областях применения (санитарные, кухня, фитинги и т.д.)
Высокое качество материала щетинок
- Легкое удаление крупного мусора
- Нет быстрого стирания щетинок, долгий срок службы
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,05
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,073
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|26 x 26 x 40
Видео
Области применения
- Рабочие поверхности на кухне
- Для очистки водостоков
- Смеситель для умывальника / раковины
- Краны
- Туалетные комнаты
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)