Комплект круглых щеток

В двух различных цветах для разных областей применения (на кухне и в ванной).

В двух различных цветах для разных областей применения (на кухне и в ванной). Эластичные щетки для пароочистителей можна применять для чистки по всему дому.

Особенности и преимущества
2 разных цветов (черный, красный)
  • Санитарно-гигиенические нормы в различных областях применения (санитарные, кухня, фитинги и т.д.)
Высокое качество материала щетинок
  • Легкое удаление крупного мусора
  • Нет быстрого стирания щетинок, долгий срок службы
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,05
Вес (с упаковкой) (кг) 0,073
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 26 x 26 x 40

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Области применения
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Для очистки водостоков
  • Смеситель для умывальника / раковины
  • Краны
  • Туалетные комнаты
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)