Комплект круглых щеток (4 шт)
Комплект круглых пластиковых щеток в четырех цветах для различного примененния. Щетки могут использоваться для чистки в ванной комнате, на кухне и др. Эластичные щетки для пароочистителей можна применять для чистки по всему дому. Щетки могут использоваться с такими аппаратами: SV 1902 и SV 1802.
Комплект круглых пластиковых щеток в четырех цветах для различного примененния. Щетки могут использоваться для чистки в ванной комнате, на кухне и др. Эластичные щетки для пароочистителей можна применять для чистки по всему дому. Щетки могут использоваться с такими аппаратами: SV 1902 и SV 1802.
Особенности и преимущества
4 разных цвета
- Санитарно-гигиенические нормы в различных областях применения (санитарные, кухня, фитинги и т.д.)
Высокое качество материала щетинок
- Легкое удаление крупного мусора
- Нет быстрого стирания щетинок, долгий срок службы
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,036
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,1
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|30 x 30 x 40
Области применения
- Краны
- Для очистки водостоков
- Смеситель для умывальника / раковины
- Туалетные комнаты
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Рабочие поверхности на кухне