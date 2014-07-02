Комплект круглых щеток (4 шт)

Комплект круглых пластиковых щеток в четырех цветах для различного примененния. Щетки могут использоваться для чистки в ванной комнате, на кухне и др. Эластичные щетки для пароочистителей можна применять для чистки по всему дому. Щетки могут использоваться с такими аппаратами: SV 1902 и SV 1802.

Комплект круглых пластиковых щеток в четырех цветах для различного примененния. Щетки могут использоваться для чистки в ванной комнате, на кухне и др. Эластичные щетки для пароочистителей можна применять для чистки по всему дому. Щетки могут использоваться с такими аппаратами: SV 1902 и SV 1802.

Особенности и преимущества
4 разных цвета
  • Санитарно-гигиенические нормы в различных областях применения (санитарные, кухня, фитинги и т.д.)
Высокое качество материала щетинок
  • Легкое удаление крупного мусора
  • Нет быстрого стирания щетинок, долгий срок службы
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,036
Вес (с упаковкой) (кг) 1,1
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 30 x 30 x 40
Совместимая техника
Области применения
  • Краны
  • Для очистки водостоков
  • Смеситель для умывальника / раковины
  • Туалетные комнаты
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Рабочие поверхности на кухне