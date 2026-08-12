Комплект микроволоконных салфеток для RCW 4

Для оптимального результата чистки: высококачественный комплект микроволоконных салфеток для поддерживающей чистки окон и стеклянных поверхностей с помощью робота-стеклоочистителя RCW 4.

В комплект входит 5 микроволоконных салфеток для влажной уборки, специально разработанных для робота-стеклоочистителя RCW 4. Они идеально подходят для тщательной чистки окон, зеркал и других гладких твердых поверхностей. Благодаря высокой впитывающей способности салфетки надежно впитывают большое количество воды и растворенной грязи, а также без труда удаляют легкие загрязнения. Благодаря креплению на «липучке» салфетки для влажной уборки очень легко крепить и заменять. Их можно использовать с обеих сторон и стирать в стиральной машине при температуре до 40 °C без кондиционера.

Особенности и преимущества
Салфетка с липучкой
  • Микроволоконные салфетки оптимально удаляют загрязнения с гладких стеклянных поверхностей. 
  • Простота установки и удаления благодаря креплению липучкой.
  • Возможность очистки в стиральной машине при температуре до 40 °C.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 5
Состав текстильного материала 80% полиэстер, 20% полиамид
Цвет Белый
Вес (с упаковкой) (кг) 0,132
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 300 x 60 x 60
Совместимая техника