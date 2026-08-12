В комплект входит 5 микроволоконных салфеток для влажной уборки, специально разработанных для робота-стеклоочистителя RCW 4. Они идеально подходят для тщательной чистки окон, зеркал и других гладких твердых поверхностей. Благодаря высокой впитывающей способности салфетки надежно впитывают большое количество воды и растворенной грязи, а также без труда удаляют легкие загрязнения. Благодаря креплению на «липучке» салфетки для влажной уборки очень легко крепить и заменять. Их можно использовать с обеих сторон и стирать в стиральной машине при температуре до 40 °C без кондиционера.