Комплект мопов для RVM 4

Для оптимального результата чистки: комплект высококачественных микроволоконных мопов для влажной уборки твердых напольных покрытий с помощью робота-пылесоса RVM 4 Comfort. 

В комплект входят четыре мопа для робота-пылесоса RVM 4 Comfort. При работе в режиме влажной уборки высококачественные микрофибровые мопы обеспечивают отличный результат на различных типах твёрдых напольных покрытий, таких как плитка, ламинат, дерево, ПВХ и линолеум. Лёгкие засохшие загрязнения эффективно удаляются, а пыль эффективно удерживается. Благодаря удобной системе крепления на липучке замена мопов выполняется быстро и легко.

Особенности и преимущества
Моп с застежкой-липучкой
  • Простое крепление и снятие благодаря застежке-липучке. 
  • Можно стирать в стиральной машине при температуре до 60 °C. Не используйте кондиционеры для белья.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 4
Цвет Белый
Вес (кг) 0,05
Вес (с упаковкой) (кг) 0,09
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 130 x 130 x 28
Совместимая техника
Области применения
  • Для уборки любых твердых напольных покрытий, например паркета, ламината, пробки, камня, линолеума или ПВХ