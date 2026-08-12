В комплект входят четыре мопа для робота-пылесоса RVM 4 Comfort. При работе в режиме влажной уборки высококачественные микрофибровые мопы обеспечивают отличный результат на различных типах твёрдых напольных покрытий, таких как плитка, ламинат, дерево, ПВХ и линолеум. Лёгкие засохшие загрязнения эффективно удаляются, а пыль эффективно удерживается. Благодаря удобной системе крепления на липучке замена мопов выполняется быстро и легко.