Комплект насадок для обработки струей воды 050
Комплект, включающий сопло для гидроабразивной очистки и сопловую насадку, обеспечивает оптимальную работу устройства для гидроабразивной очистки с аппаратами высокого давления определенной производительности. Используется только в сочетании с устройствами 4.762-010/-022.
Сопловой комплект, рассчитанный на аппараты высокого давления определенной производительности, гарантирует оптимальное функционирование присоединяемого к ним устройства для гидроабразивной очистки. Комплект состоит из сопла для гидроабразивной очистки и сопловой насадки. Используется только в сочетании с устройствами 4.762-010/-022.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,381
Запчасти для Комплект насадок для обработки струей воды 050
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