Комплект обтяжек для ручной насадки, 2 шт.

Комплект из 2 обтяжек для ручной насадки. Обтяжки, изготовленные из высококачественного микроволокна, эффективно отделяют и поглощают загрязнения.

Две входящие в комплект обтяжки из высококачественного микроволокна, надеваемые на ручную насадку, обеспечивают улучшенные отделение и поглощение жировых и прочих загрязнений. Они прекрасно подходят для устранения стойких загрязнений в ванной и на кухне, в т. ч. для очистки сильнозагрязненной кухонной плиты. Благодаря резиновой затяжке обтяжка легко закрепляется на ручной насадке и легко снимается с нее, а также не соскальзывает в процессе уборки.

Особенности и преимущества
Высококачественное микроволокно
  • Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Обтяжка с эластичным шнуром
  • Для простого крепления и снятия салфетки.
  • Салфетка не скользит при чистке.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,04
Вес (с упаковкой) (кг) 0,079
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 205 x 90 x 10
Области применения
  • Душевая кабина / ванна
  • Варочные панели
  • Кухонные вытяжки
  • Холодильник (внутри / снаружи)
  • Внутренности шкафов, ящиков
  • з нержавеющей стали