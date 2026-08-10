Комплект одноразовых салфеток EasyFix Mini
15 салфеток однократного применения к насадке для пола EasyFix Mini, обеспечивающие быструю и гигиеничную очистку твердых напольных покрытий. Легко фиксируются на насадке при помощи крепления-липучки.
Комплект из 15 инновационных одноразовых салфеток EasyFix Mini, изготовленных из высококачественного, хорошо впитывающего влагу материала, позволяет всегда иметь под рукой чистую салфетку. Одноразовая салфетка, эффективно отделяющая и поглощающая грязь, обеспечивает тщательную и гигиеничную очистку пароочистителем любых твердых напольных покрытий, в т. ч. в углах и вплотную к стенам. При помощи липучки она быстро и легко закрепляется на насадке для пола EasyFix Mini – для этого надо просто прижать насадку к стороне салфетки, снабженной желтыми полосками. После уборки загрязненная одноразовая салфетка просто выбрасывается в мусор, что исключает затраты времени и сил на стирку.
Особенности и преимущества
Чистая ткань всегда наготове
- Для блестящих результатов очистки.
Просто и гигиенично без необходимости стирки
- Одноразовая салфетка освобождает вас от утомительных и трудоемких усилий по стирке грязной ткани.
Удобная система застежка-липучка
- Простое и быстрое крепление ткани благодаря желтым полоскам с удобной системой застежек-липучек.
- Во время уборки пола ткань не соскальзывает.
Одноразовая салфетка покрывает все стороны насадки для пола
- Для легкой очистки углов, краев и других труднодоступных мест.
Высококачественный и ультра-абсорбирующий материал
- Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
Особенно подходит для небольших помещений и труднодоступных мест
- Для тщательной очистки пола, включая труднодоступные участки.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,105
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,195
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|270 x 118 x 3
Совместимая техника
Области применения
- Твердые полы
- Кафель
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)