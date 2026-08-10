Комплект из 15 инновационных одноразовых салфеток EasyFix Mini﻿, изготовленных из высококачественного, хорошо впитывающего влагу материала, позволяет всегда иметь под рукой чистую салфетку. Одноразовая салфетка, эффективно отделяющая и поглощающая грязь, обеспечивает тщательную и гигиеничную очистку пароочистителем любых твердых напольных покрытий, в т. ч. в углах и вплотную к стенам. При помощи липучки она быстро и легко закрепляется на насадке для пола EasyFix Mini – для этого надо просто прижать насадку к стороне салфетки, снабженной желтыми полосками. После уборки загрязненная одноразовая салфетка просто выбрасывается в мусор, что исключает затраты времени и сил на стирку.