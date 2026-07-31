Комплект плоского шланга

Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.

Комплект состоит из эластичного плоского шланга 1 1/4" и хомута из нержавеющей стали (30–40 мм) с барашковым винтом для присоединения без применения инструментов. Использование плоского шланга особенно рекомендуется в комбинации с погружными насосами для чистой или грязной воды. Этот комплект является идеальным решением для откачки больших объемов воды (например, в случае затопления). Шланг длиной 10 м легко скатывается в рулон, занимающий очень мало места при хранении. Максимальное рабочее давление составляет 5 бар.

Особенности и преимущества
Комплект плоского шланга: Гибкий плоский шланг
Гибкий плоский шланг
Компактный и удобный при хранении
Комплект плоского шланга: Дренажный шланг 1 1/4"
Дренажный шланг 1 1/4"
Больший диаметр для большего потока
Комплект плоского шланга: Включает хомут из нержавейки
Включает хомут из нержавейки
Соединение без использования дополнительных инструментов
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 1 1/4″
Длина шланга (м) 10
Давление разрыва (бар) макс. 5
Цвет антрацит
Вес (кг) 1,201
Вес (с упаковкой) (кг) 1,323
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 260 x 260 x 55
Области применения
  • Для выкачивания воды с садовых прудов
  • Для использования в затопленных местах
  • Осушение котлованов объемом до 100 м³
  • Для устранения воды в доме и подвале (протекание стиральной машинки, наводнение и т.п.)
  • Для перекачки воды из бассейнов
  • Для установки в дренажных валах