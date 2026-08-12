Для превосходных результатов уборки – таких же, как в первый день: комплект принадлежностей RVF 7 позволяет роботу-пылесосу сохранять такую же эффективность, которая была в первый день использования. Входящие в комплект запасные части легко заменяются, продлевают срок службы RVF 7 и обеспечивают оптимальную эффективность очистки. В комплект входят основная щетка, две боковые щетки и фильтр.