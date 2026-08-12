Комплект принадлежностей для робота-пылесоса RVF 7

Комплект принадлежностей для робота-пылесоса RVF 7 состоит из основной щетки, двух боковых щеток и фильтра.

Для превосходных результатов уборки – таких же, как в первый день: комплект принадлежностей RVF 7 позволяет роботу-пылесосу сохранять такую же эффективность, которая была в первый день использования. Входящие в комплект запасные части легко заменяются, продлевают срок службы RVF 7 и обеспечивают оптимальную эффективность очистки. В комплект входят основная щетка, две боковые щетки и фильтр.

Спецификации

Технические характеристики

Количество (-элем.) 4
Вес (кг) 0,075
Вес (с упаковкой) (кг) 0,228
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 195 x 70 x 200
Совместимая техника