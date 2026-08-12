Для постоянной идеальной чистоты: комплект принадлежностей позволяет роботу-пылесосу RVM 4 Comfort надолго сохранять производительность очистки. В комплект входят сменные детали, которые легко заменяются, обеспечивают оптимальную производительность очистки и продлевают срок службы RVM 4. Он состоит из основной щетки, двух мопов, двух боковых щеток и двух фильтров.