Комплект принадлежностей для робота-пылесоса RVM 4 Comfort

Комплект принадлежностей для робота-пылесоса RVM 4 Comfort состоит из основной щетки, двух мопов, двух боковых щеток и двух фильтров. 

Для постоянной идеальной чистоты: комплект принадлежностей позволяет роботу-пылесосу RVM 4 Comfort надолго сохранять производительность очистки. В комплект входят сменные детали, которые легко заменяются, обеспечивают оптимальную производительность очистки и продлевают срок службы RVM 4. Он состоит из основной щетки, двух мопов, двух боковых щеток и двух фильтров. 

Спецификации

Технические характеристики

Количество (-элем.) 7
Вес (кг) 0,1
Вес (с упаковкой) (кг) 0,272
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 198 x 213 x 92
Совместимая техника