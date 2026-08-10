Комплект из двух роликов к поломойной машине для дома FC для каменных полов - это идеальный инструмент для тщательной очистки нечувствительных твердых покрытий. Благодаря нейлоновой щетине и абразивным полоскам, набор роликов очень легко удаляет стойкие загрязнения, в том числе из швов между плитками. Допускают очистку в стиральной машине при температуре до 60 °C.