Комплект роликов к FC для каменных полов, 2 шт.

Комплект из двух роликов для уборки нечувствительных твердых напольных покрытий. Легко удаляют стойкие загрязнения, в т. ч. из швов между плитками.

Комплект из двух роликов к поломойной машине для дома FC для каменных полов - это идеальный инструмент для тщательной очистки нечувствительных твердых покрытий. Благодаря нейлоновой щетине и абразивным полоскам, набор роликов очень легко удаляет стойкие загрязнения, в том числе из швов между плитками. Допускают очистку в стиральной машине при температуре до 60 °C.

Особенности и преимущества
Интегрированная щетина
  • Для легкого устранения стойких загрязнений.
  • Возвращение сияющей чистоты даже неровным напольным покрытиям и эффективная очистка швов.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,16
Вес (с упаковкой) (кг) 0,262
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 300 x 60 x 60
Совместимая техника